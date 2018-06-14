На рейсе Москва-Ереван произошла потасовка между пассажирами

Около 03:40 от службы охраны «Барс» аэропорта «Звартноц» поступил сигнал о том, что на борту самолета, выполняющего рейс из Москвы в Ереван, находится буйный пассажир. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Прибывшие оперативники выяснили, что трое граждан РФ Антон Н. (1982 г.р), Алексей И. (1987 г.р) и Александр Ф. (1967 г.р), находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку, оскорбляли друг друга.

Буйные пассажиры подвергнуты приводу в линейный отдел полиции аэропорта «Звартноц». Обстоятельства происшедшего выясняются. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется следствие.