В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие во Всемирном дне донора

Солдаты и сержанты, офицеры и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие во Всемирном дне донора.

Более 500 военнослужащих и членов их семей в Ереванском и Гюмрийском военных гарнизонах по личной инициативе сдали кровь на станциях переливания крови.

Забор крови, определения группы, резус-фактора и проведения экспресс-анализа на наличие инфекций производился совместно медицинскими работниками филиала 1602 военного клинического госпиталя и медперсоналом из учреждений здравоохранения республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,после проверки крови в лаборатории она будет передана в банк крови Армении, для хранения запасов крови для воинских частей и оказания помощи нуждающимся жителям, перенесшим тяжелые операции с большой потерей крови, больным онкологическими заболеваниями и гемофилией.

«В Армении ежегодно в переливании крови нуждается более 2 тыс. человек. Военный госпиталь и подшефные клиники в стране полностью обеспечены кровью, но запасы необходимо регулярно пополнять», - рассказал начальник филиала №3 1602 военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Эждер Рагимов.