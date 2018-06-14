Азербайджанский депутат захотел блеснуть умом, но вышло наоборот

Как известно, сегодня в Москве на стадионе «Лужники» стартует Чемпионат мира по футболу. Миллионы людей строят догадки, какая же именно страна станет победительницей.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на minval.az, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов уверенно заявил, что будет смотреть ЧМ-2018, так как уверен, что победит “Реал Мадрид” (клубная команда, не имеющая никакого отношения к ЧМ).

Второе предположение азербайджанского депутата более приземленное: “могут победить и Аргентина с Мексикой. Это будет сюрпризом”. Но пока что сюрпризом для СМИ было откровение про “Реал Мадрид”.