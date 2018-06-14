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Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля


Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд с делегацией займет весь 11-й этаж отеля Ritz Carlton около Кремля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Storm.

По информации издания, принц прилетит в Россию на девяти самолетах, а охранять его будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы. Сотрудникам для входа на 11-й этаж будут выдавать специальные пропуски.

В Ritz Carlton не стали комментировать информацию о заселении в отель саудовского принца.

 

 




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