Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд с делегацией займет весь 11-й этаж отеля Ritz Carlton около Кремля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Storm.

По информации издания, принц прилетит в Россию на девяти самолетах, а охранять его будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы. Сотрудникам для входа на 11-й этаж будут выдавать специальные пропуски.

В Ritz Carlton не стали комментировать информацию о заселении в отель саудовского принца.