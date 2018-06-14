Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд с делегацией займет весь 11-й этаж отеля Ritz Carlton около Кремля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Storm.
По информации издания, принц прилетит в Россию на девяти самолетах, а охранять его будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы. Сотрудникам для входа на 11-й этаж будут выдавать специальные пропуски.
В Ritz Carlton не стали комментировать информацию о заселении в отель саудовского принца.
- 17:03 Премьер-министр впервые родит, уйдет в декрет и вернется
- 16:53 Золотую монету с изображением Джорджа Вашингтона выставят на аукцион в США
- 16:38 Правительство одобрило повышение пенсионного возраста
- 16:36 Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
- 16:35 Астрономы НАСА обнаружили гигантские запасы органики на Церере
- 16:06 Ученые: Антарктида за четверть века потеряла рекордное количество льда - почти 3 трлн тонн
- 15:58 На рейсе Москва-Ереван произошла потасовка между пассажирами
- 15:58 В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие во Всемирном дне донора
- 15:57 «Заглянувшие» на телешоу Гарри и Меган Маркл испугали зрителей стеклянным взглядом
- 15:56 Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ход переговоров: заявление после визита в Армению
- 15:54 Старая ваза с чердака ушла с молотка за 16,2 миллиона евро
- 15:34 Саудовский принц займет целый этаж в отеле у Кремля
- 15:06 В Армении молодые вертолетчики ЮВО приступили к полетам в горах
- 15:03 Знаменитому бегемоту Беги поставят в Тбилиси памятник
- 14:50 Арестованы директор фонда «Ереван» и заместитель руководителя муниципалитета Давидашена
- 14:46 Президенту Грузии непонятна отставка премьера
- 14:33 В анализах по поводу массового отравления в Армавире обнаружен золотистый стафилококк
- 14:33 Названа самая красивая в мире футбольная болельщица
- 14:27 ОАЭ освободили транзитных путешественников от визовых сборов
- 14:22 Женщина, с целью убийства, подсыпала в бутылку с водкой таблетки
- 14:10 С морем в сердце и под ногами: семидневный отдых армянских журналистов в Хургаде
- 13:50 Армен Саркисян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 13:42 Зачем бразильские футболисты били о голову Коутиньо сырые яйца
- 13:40 Rolls-Royce сократит 4,6 тыс. сотрудников
- 13:33 Генштаб Турции: Анкара и Вашингтон согласовали план действий по сирийскому Манбиджу
- 13:28 Президент Южной Кореи назвал итоги саммита КНДР - США великим успехом
- 12:56 Reuters: Apple примет меры, чтобы затруднить взлом iPhone
- 12:55 Обвиняемый по делу о захвате территории полка ППС Артур Мелконян выпущен на свободу
- 12:43 Умер Станислав Говорухин
- 12:29 В Капане муж жестоко избил беременную жену
- 12:29 Роухани назвал Трампа "самым злым" из всех президентов США
- 12:18 Пашинян посетил храмовый комплекс ААЦ в Москве
- 12:13 Китайский спутник-ретранслятор вышел на точку L2 на обратной стороне Луны
- 12:12 «Мечтаю иметь трактор»: Генрих Мхитарян
- 12:08 В Америке запустили самый большой в мире бумажный самолет
20:03, 08.06.2018
Просмотрели 2067 раз Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах
20:27, 08.06.2018
Просмотрели 1917 раз Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах
12:23, 09.06.2018
Просмотрели 1805 раз Армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте
16:54, 10.06.2018
Просмотрели 1803 раз Робер Гедигян в своих фильмах видит силу для преодоления трудностей в Армении — начался ретроспективный показ
18:18, 08.06.2018
Просмотрели 1786 раз Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян