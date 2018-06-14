В Армении молодые вертолетчики ЮВО приступили к полетам в горах

Летчики, выпускники 2018 года армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к полетам на вертолетах Ми-8МТШ и Ми-24П в горных условиях после проведения начальной одиночной аэродромной подготовки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, высококвалифицированные инструкторы соединения в течение месяца будут обучать молодых офицеров отрабатывать одиночное пилотирование по заданным маршрутам в «экстремальных» жарких условиях высокогорной местности на различных высотах и скоростях.

После получения специальной подготовки пилотирования в горной местности, молодые летчики российского соединения в Закавказье начнут обучаться посадке вертолетов на высокогорные площадки ограниченных размеров.

К полетам по заданным маршрутам в высокогорной местности привлечено около 100 военнослужащих ЮВО из числа летного и инженерно-технического состава соединения и более 20 единиц военной специальной и авиационной техники.