Знаменитому бегемоту Беги поставят в Тбилиси памятник

Прославившемуся на весь мир бегемоту Беги, который после разрушительного наводнения в июне 2015 года прогуливался по площади Героев, неподалеку от зоопарка, в Тбилиси поставят памятник, сказала заместитель мэра столицы Софио Хунцария.

В ночь на 14 июня 2015 года вышедшая из берегов река Вере затопила в Тбилиси жилые дома, зоопарк, частный приют для собак Тамаза Элизбарашвили. Вода разрушила инфраструктуру города, дома, дороги, мосты, тоннели, коммуникационные системы. В результате наводнения пострадали более 200 семей. Погиб 21 человек, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"На второй день после трагедии 13 июня весь мир говорил о гуляющем на улице бегемоте, который спасся от стихии. Затем Беги стал своеобразным символом деятелей искусства, добровольцев, и поэтому мэрия столицы решила поставить памятник бегемоту Беги", — сказала Хунцария.