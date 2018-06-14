Арестованы директор фонда «Ереван» и заместитель руководителя муниципалитета Давидашена

Арестованы директор фонда «Ереван» Ашот Казарян и заместитель руководителя муниципалитета Давидашена Хачатур Киракосян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью СНБ Армении Самсон Галстян. «Да, я подтверждаю, что директор фонда «Ереван» Ашот Казарян и заместитель руководителя муниципалитета Давидашена Хачатур Киракосян арестованы»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, 13-го июня, в рамках спецоперации, СНБ Армении вывезла из мэрии Еревана более десятка черных пластиковых мешков. Как передает корреспондент «Арменпресс» , к зданию мэрии с утра прибыли сотрудники СНБ Армении, в нескольких машинах, в том числе, грузовой, и начали проводить спецоперацию.

После операции, длившейся несколько часов, сотрудники СНБ Армении вывезли из здания указанные мешки, погрузили их в грузовик и уехали.

В этот промежуток времени Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением в связи со спецоперацией, проведенной в здании мэрии Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СМБ Армении.

Как отмечается в сообщении, от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии требовали дополнительную плату за предоставление разрешение на застройку, помимо установленных законом выплат. Чиновники, в частности, требовали заплатить крупные суммы фонду «Ереван».

Во время подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а попросту присваивалась.

На основании сообщения о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и . 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). В рамках уголовного дела в кабинете фонда «Ереван», расположенном в здании мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства выманивания денег у граждан, расходования средств, цели, а также законность действий.

По имеющимся в СМИ сведениям, проверки связаны с фондом «Ереван». Министр образования и науки Араик Арутюнян и депутат от блока «Елк» Лена Назарян обратились в суд, поскольку в фонде «Ереван», председателем Совета попечителей которого является мэр Тарон Маркарян, им не предоставляют информации. Были сведения, что на предсточщем заседании совета старейшин будет обсуждаться вопрос роспуска фонда «Ереван». Вопрос в официальном сайте мэрии Еревана не стоит.