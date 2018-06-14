В анализах по поводу массового отравления в Армавире обнаружен золотистый стафилококк

Продолжается расследование по уголовному делу по поводу массового отравления в Армавире. Получены результаты лабораторных исследований, и в посевах биологических материалов, взятых на месте, был обнаружен золотистый стафилококк. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Сигнал о массовом отравлении был получен 17-го мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что госпитализированы примерно 90 сотрудников винодельческой компании «Земли Армении» в Армавирской области. В связи с массовым отравлением в Армавирской области в СК Армении возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 277 (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что по неосторожности привело к массовому заболеванию или отравлению). Взяты пробы из продуктов, которые употребяли отравившиеся сотрудники предприятия в Армавире, а также пробы воды и черешни.

В Армавире накануне в результате отравления были госпитализированы 80 человек. Министерство здравоохранения Армении сообщает о состоянии здоровья пострадавших в массовом отравлении в Армавире. Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора.

Накануне в МЧС Армении сообщили, что в четверг с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области были доставлены 80 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО "Земли Армении". Из них 20 человек были выписаны после получения соответствующей медицинской помощи.



"В результате отравления в Армавирской области были госпитализированы 80 человек. Они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Сегодня некоторые будут выписаны", - сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Причиной массового отравления в Армавире, по всей вероятности, является съеденный сообща во время обеденного перерыва ланч, состоящий из бутербродов с курятиной, сыром и картофелем.

Были исследованы в лаборатории пробы и смывы, взятые из всех возможных исто ников отравления. Подтвержден пищевой характер массового отравления в Армавире: обнаружен возбудитель сальмонеллеза.