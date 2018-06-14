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Названа самая красивая в мире футбольная болельщица


Бельгийка Зоэ Брунет стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль — 2018». Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Canalc.be.

«Я горжусь своим титулом, Надеюсь, что и бельгийская сборная, как и я, выиграет чемпионат мира», — сказал после победы Брунет. Второе место заняла представительница Германии Анахита Ребайн, третье — датчанка Аманда Петри.

Конкурс проходил в немецком городе Фрайбург. В нем приняли участие представительницы 32 стран-участниц чемпионата мира 2018 года. По правилам мероприятия, все участницы должны были разбираться в футболе и быть в возрасте от 18 до 33 лет.




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