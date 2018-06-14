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Женщина, с целью убийства, подсыпала в бутылку с водкой таблетки


12-го июня в 17:20 в Мушское отделение полиции от Артура М. 1982 года рождения поступил сигнал о том, что в своем доме скончался его дядя Рудик Аветисян 1954 года рождения. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

"13 июня в 23:15 в отделение явилась Арусяк Ш. 1965 года рождения и сообщила, что она 11-го июня около 13:00 в доме Аветисяна с целью убийства в бутылку водки подсыпала лекарственные препараты "Азалептин", "Трифтазин", "Циклодол" и "Галоперидол", - говориться в сообщении

После этого она, взяв сотовый телефон с зарядным устройством и складной карманный нож, ушла из дома.

Обстоятельства уточняются. Следствие продолжается. 


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