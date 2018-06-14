С морем в сердце и под ногами: семидневный отдых армянских журналистов в Хургаде

Группа журналистов из Армении, в составе 25 человек, провела 7 дней в одном из курортных городов Египта, популярном в Армении, - в Хургаде. Как передает «Арменпресс», поводом послужил познавательный тур, организованный авиакомпанией «Air Cairo» и ее представителем в Армении компанией «Anriva Tour». Авиакомпания «Air Cairo» уже около года совершает регулярные рейсы из Армении в Египет.

Армянские туристы оплачивают визу прямо в аэропорту Хургады – 25 долларов. Город Хургада, расположенный на берегу Красного моря, это город контрастов, где есть и дворцы и хижины. На улицах рядом с бутиками – кучи мусора. На улицах людей мало, особенно, женщин. Они, в основном, закутаны в хиджабы.

От аэропорта до гостиницы «Desert Rose Resort» около 20 минут езды. Служащие – только мужчины, если и есть в гостинице работницы, то они иностранки. Служащие гостиницы очень внимательны к гостям, например, узнав, что мы из Армении, приветствуют нас на армянском, сказав что-нибудь приятное.

В основном, с армянами они общаются на русском. В гостинице есть развитая логистика и инфраструктура: олимпийский бассейн, водные аттракционы, ресторан, кафе, пляж – с мягким песком. Отдых организует команда аниматоров.

Фото - Randy Christou

По утрам программа развлечений предлагает гимнастику – на суше и на море, танцы, уроки арабского, зумбу, волейбол, другие игры, а вечером - шоу для взрослых и детей, различные конкурсы, в которых часто побеждают армяне. Для того, чтобы угодить нашим туристам, сотрудники гостиницы ставят родную для нас музыку – Супер-Сако, Спитакци-Айко, и этим занимается харизматичный Рэнди из группы аниматоров, родом из Каира.

Среди достопримечательностей Хургады – мечеть Эль-Мина, пирс Хургада-Марина-Бульвар, куда стоит пойти. Можно на квадроциклах посетить племя бедуинов. Здесь можно прокатиться на верблюде. В пустыне важно закрывать лицо и голову повязкой, носить солнцезащитные очки.

Можно совершить морскую прогулку, есть возможность для дайвинга. Наиболее счастливые заявляют, что свершились их давние мечты.

В сердце моря – Ани Назарян