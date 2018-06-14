Зачем бразильские футболисты били о голову Коутиньо сырые яйца

Игроки сборной Бразилии по футболу таким необычным способом поздравили с днем рождения своего партнера по команде Филиппе Коутиньо, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Пока игрок Барселоны сидел на газоне вместе с другими футболистами, Неймар подошел сзади, разбил куриное яйцо о голову нападающего, присыпал его мукой, а кто-то добавил в это все воды. Его примеру последовали и остальные.