Генштаб Турции: Анкара и Вашингтон согласовали план действий по сирийскому Манбиджу

Военные из Турции и США в ходе переговоров в Штутгарте согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в четверг заявлении турецкого Генштаба.

"В штаб-квартире Европейского командования ВС США в Штутгарте 12-13 июня 2018 года состоялись переговоры между военными из Турции и США для обсуждения ранее утвержденных дорожной карты по Манбиджу, а также принципов обеспечения безопасности в Манбидже. В ходе переговоров был согласован текст плана действий по Манбиджу, было также принято решение презентовать утвержденный план высшему руководству обеих стран", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной страницеTwitter военного ведомства.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 июня провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых стороны одобрили дорожную карту по отходу курдских формирований из "Сил народной самообороны" (СНС) из Манбиджа.