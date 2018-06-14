Reuters: Apple примет меры, чтобы затруднить взлом iPhone

Компания Apple примет меры, чтобы затруднить получение несанкционированного доступа к ее смартфонам iPhone. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Компания намерена внести изменения в операционную систему смартфонов, чтобы, если устройство не разблокировали в течение часа, передача информации между ним и компьютером по USB-соединению отключалась. Представители Apple сообщили агентству, что пытаются таким образом защитить личные данные владельцев iPhone от преступников и шпионов. Кроме того, компания ориентируется на пользователей, которые живут в странах, где власти могут произвольно изымать у людей смартфоны. Изменения будут реализованы в мобильной операционной системе iOS12 и одной из последующих версий iOS11.

В публикации констатируется, что ряд фирм выпускают в настоящее время оборудование, которое позволяет с помощью USB-соединения изменить настройки систем безопасности iPhone, касающиеся ограничений на попытки ввести верный пароль. Метод получает широкое распространение.