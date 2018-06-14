Обвиняемый по делу о захвате территории полка ППС Артур Мелконян выпущен на свободу



В ереванском суде общей юрисдикции Аван и Нор-Норк состоялось заседание по делу группы «Сасна црер» о захвате территории полка ППС. Как передает «Арменпресс» , судья Артуш Габриэлян удовлетворил ходатайство адвоката Мушега Шушаняна и изменил меру пресечения в отношении Артура Мелконяна. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.