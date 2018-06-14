В Капане муж жестоко избил беременную жену

13-го июня в 21:40 в Капанское отделение полиции поступило сообщение от некоей женщины о том, что в тот же день, около 15:30, муж ее дочери в их квартире во время ссоры на бытовой почве избил свою жену, находящуюся на четвертом месяце беременности, нанеся удары ногами по ее лицу, голове и различным частям тела и причинив увечья. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Женщина сообщила, что когда она захотела вмешаться, он оттолкнул ее, причинив физическую боль, а затем на своем автомобиле марки Opel вместе с женой двинулся в сторону Еревана.

В тот же день около 22:00 сотрудники Горисского отделения и Дорожной полиции на улице Сюника в Горисе остановили эту машину, водитель был приглашен в полицейских участок.Назначена судебно-медицинская экспертиза.В тот же день в 22:40 из больницы поступило сообщение о том, что в клинику доставлена 24-летняя гражданка с диагнозом «беременность 14 недель, угроза выкидыша»".По ее словам, после того, как муж избил ее в Капане, он по ее просьбе повез ее в больницу, однако затем изменил направление следования, и когда она попыталась выйти, он остановил машину, вновь избил ее, затем ремнем безопасности связал руки , посадил на заднее сиденье и продолжил путь.Обстоятельства уточняются. Ведется следствие.