Дональд Трамп является "самым злым" президентом США с 1979 года, момента образования Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Mehr.

"С момента победы Исламской Революции [в 1979 году] и до сегодняшнего дня все правительства США были врагами иранского народа. Однако нынешний президент США самый плохой, самый нечестный и самый злой по сравнению со всеми предыдущими", - сказал Роухани. При этом он подчеркнул, что Иран осведомлен о намерениях Вашингтона по отношению к Тегерану.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД, заключенного в 2015 году и ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних рестрикций, введенных США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые санкции, но и ввести новые ограничительные меры. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит свой политический курс.





