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В Америке запустили самый большой в мире бумажный самолет


Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух бумажный самолет длиной около 19 с половиной метров, чтобы побить рекорд Гиннесса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.

Запуск, на котором присутствовали представители книги рекордов, провели в аэропорту Фичбург, при этом самолет поднимали при помощи крана, ведь его вес – около 680 килограмм.

Руководитель проекта, местный художник Джерри Бек заявил, что ему и команде нравится "делать то, что никто в мире не делал раньше".




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