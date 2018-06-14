В Америке запустили самый большой в мире бумажный самолет
Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух бумажный самолет длиной около 19 с половиной метров, чтобы побить рекорд Гиннесса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.
Запуск, на котором присутствовали представители книги рекордов, провели в аэропорту Фичбург, при этом самолет поднимали при помощи крана, ведь его вес – около 680 килограмм.
Руководитель проекта, местный художник Джерри Бек заявил, что ему и команде нравится "делать то, что никто в мире не делал раньше".
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