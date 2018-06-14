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Степан Мелконян назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Армении


Президент Армении Армен Саркисян подписал 14-го июня указ о назначении
Степана Мелконяна заместителем директора Службы национальной безопасности Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.


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