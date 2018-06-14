Последние развития показали, что в Арцахе построено демократическое государство: Давид Бабаян

Последние развития показали, что в Арцахе построено демократическое, состоявшееся государство. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«С юридической точки зрения, даже политическая сила с ограниченной численностью, которая организовала акцию протеста - всего 30 человек, может организовать акции протеста, требовать отставки президента. Все это показало другое важное обстоятельство, что государственность в Арцахе мощная, и со стороны государства нет никакой слабости, и никто не может диктовать ему свою волю. Все должны уважать закон. Все мы должны следовать закону, независимо от занимаемых должностей», - заявил Давид Бабаян.

Он считает непонятным требование некоторых политических сил об отставке президента.

«Они не дожидаются 2020 года, когда завершатся полномочия президента, и президент Арцаха Бако Саакян в интервью СМИ несколько дней назад заявил, что не намерен баллотироваться в 2020 г. на третий срок. Считаю эти требования бредовым мнением, однако, думаю, что у всего этого более глубинные причины, а именно – страх»,- заявил Давид Бабаян.

По его словам, у арцахцев до болезненности обострено чувство справедливости.

«Если бы президент объявил, что выдвигается кандидатом в президенты, то народ посчитал бы это мишенью и сказал бы, что это несправедливо и является самым сильным ударом по демократии и государственности. Под покровом всего этого они маскируют свои ошибки и недостатки», - сказал Бабаян.

Он подчеркнул, что другие политические силы должны выйти к народу и представить свои достоинства, поскольку в маленькой стране невозможно, чтобы кто-то был вором и разбойником, но говорил, что он на стороне народа.

«Некоторые политические силы пытаются овладеть рычагами власти, чтобы освободиться от своей слабости, однако народ Арцаха показал, что у него высокий уровень политического самосознания»,- сказал он.

1-го июня около 19:15 по адресу Баграмяна 2б в Степанакерте произошла потасовка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и Мгером Мусаеляном (сотрудник СНБ), Мхитаром Мусаеляном, Сергеем Мусаеляном, Гургеном Айрапетяном и Варданом Карамяном (сотрудник СНБ) с другой стороны.



Стороны избили друг друга, причинив телесные повреждения.



По данному факту 2-го июня в особом следственном отделе Генпрокуратуры Республики Арцах было возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 269-й (Хулиганство) Уголовного кодекса Арцаха.



Есть задержанные. Ведется следствие.



"Генпрокуратура с учетом интереса общественности к произошедшему инциденту посчитала целесообразным обнародовать отрезок видеозаписи, имеющейся в распоряжении следствия и касающийся драки", - отмечается в сообщении ведомства.



Как сообщают СМИ, по некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора между сотрудником спецслужбы и гражданами. Полицейские не вмешались в драку, а после избиения задержали представителей пострадавшей стороны. В субботу родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.

2-3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий.

4-го июня премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации в Арцахе, где в течение нескольких дней проходят акции протеста из-за инцидента с участием членов силовых структур. В ходе прямого эфира Пашинян заявил, что нет никаких сомнений в отношении поведения представителей силовых структур.

Никол Пашинян выразил мнение, что было бы правильно, если бы манифестанты теперь предоставили возможность реализовать договоренности, достигнутые в ходе недавних встреч.

“И если эти договоренности не будут реализованы, не будет сделано никаких выводов, только тогда будет иметь смысл продолжать какие-либо акции протеста... В разговоре со мной президент Арцаха подтвердил свою приверженность осуществлению этих договоренностей, и в этом случае просто необходимо дать ему эту возможность”, - сказал премьер-министр Армении.