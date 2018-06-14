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Эрдоган предложил России совместное производство С-500


Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением о совместном производстве российского ЗРК С-500. Как сообщает Арменпресс, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу TV 24, передает агентство Anadolu.

"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500", — заявил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган ответил на критику со стороны США и НАТО касательно договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400.

"Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить", — сказал Эрдоган.

 

 




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