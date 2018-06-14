Мэром Сан-Франциско впервые стала афроамериканка

Афроамериканка Лондон Брид победила на выборах мэра Сан-Франциско и стала первой темнокожей женщиной на этом посту, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Подведение итогов прошедших 5 июня выборов мэра города заняло больше недели.

Внеочередные выборы были назначены после скоропостижной смерти в декабре прошлого года мэра города Эда Ли. Фаворитами считались три демократа: глава городского надзорного совета Лондон Брид, уроженка Нью-Йорка корейского происхождения Джейн Ким и экс-сенатор штата Марк Лено, открыто заявляющий о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Поскольку в Сан-Франциско действует сложная рейтинговая система выборов, когда избиратели составляют рейтинг из трех кандидатов, подсчет голосов занимает несколько дней. В первые дни после начала подсчета голосов на выборах лидировал 66-летний Лено, но затем перевес оказался на стороне Брид. В среду она опережала соперника на 1,8 тысячу голосов, при этом неподсчитанными оставались еще более 8 тысяч бюллетеней.

Не дожидаясь окончания подсчета голосов, в среду днем экс-сенатор объявил о том, что признает победу 43-летней Брид. Вскоре она сама обратилась к собравшимся со ступеней здания муниципалитета, местные телеканалы транслировали ее выступление.

"Я являюсь главой надзорного совета и будущим мэром Сан-Франциско", — сказала новоиспеченный мэр, призвав "оставить позади политику предвыборной кампании и взяться за работу".

Брид родилась в бедной семье в Сан-Франциско, ее практически в нищете растила бабушка. Апеллируя к своему личному опыту, она пообещала на посту мэра заниматься строительством доступного жилья, помощью бедным и навести порядок на улицах города.

С 2016 года Брид является главой надзорного совета города и после внезапной смерти в конце прошлого года мэра Эда Ли по закону заняла его кресло. Однако она исполняла обязанности мэра лишь шесть недель, после чего ее вынудили сложить полномочия градоначальника из-за начала предвыборной кампании.