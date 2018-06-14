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Президент Армении Армен Саркисян с супругой посетили резиденцию посла Великобритании


Президент Армении Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян, по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – официального дня рождения Королевы Елизаветы Второй, посетили 14-го июня  резиденцию посла Великобритании в Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян поздравил посла Джудит Фарнуорт и персонал дипмиссии с национальным праздником. 

Президент Армении Армен Саркисян и посол Джудит Фарнуорт подчеркнули важность дальнейшего развития армяно-британского сотрудничества во всех сферах, а также подтвердили добрую волю развивать и углублять межгосударственные отношения и дружбу между народами.




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