Президент США Дональд Трамп взял отгул на свой день рождения в четверг. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует расписание Белого дома.

"Публичных мероприятий у президента не запланировано", — говорится в расписании.

В четверг Трампу исполняется 72 года. Он самый пожилой человек, когда-либо избранный президентом США: на момент избрания Трампу было 70 лет, и 14 июня будет его второй день рождения на посту главы государства.

Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке, в округе Куинс.

Как Трамп планирует отмечать свой день рождения, Белый дом не сообщает.