Стартует 21-й Чемпионат мира по футболу

14 июня, в Москве на стадионе "Лужники" будет открыт чемпионат мира по футболу 2018 года. Стартовым поединком турнира будет встреча России и Саудовской Аравии. Это будет матч 1 тура в группе "А" соревнований.

Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу по результатам голосования, которое состоялось 2 декабря 2010 года. И, начиная с сегодняшнего дня, за титул чемпиона мира на 12 стадионах России в 11 городах будут биться 32 сборных, разбитых на 8 групп по 4 в каждой.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" и первой игре первенства.

В Группе А – РФ, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. Сборная России в группе А также сыграет 19 июня с командой Египта в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Самаре хозяева встретятся с соперниками из Уругвая. Для выхода в 1/8 финала необходимо занять в группе одно из двух первых мест.

Группу В составили команды Португалии, Испании, Марокко и Ирана, группу С — Франции, Австралии, Перу и Дании, группу D — Аргентины, Исландии, Хорватии и Марокко, группу Е — Бразилии, Швейцарии, Коста-Рики и Сербии, группу F — Германии, Мексики, Швеции и Южной Кореи, группу G — Бельгии, Панамы, Туниса и Англии, группу H — Польши, Сенегала, Колумбии и Японии.

Матчи предварительной стадии пройдут 14—28 июня. Встречи 1/8 финала запланированы на 30 июня — 3 июля, четвертьфиналы — 6—7 июля, полуфиналы — 10 и 11 июля, матч за третье место — 14 июля, финал — 15 июля.

Начало игр по ереванскому времени – в 16:00, 19:00 и 22:00.

Главной ареной турнира станут реконструированные «Лужники», вместимость которых составляет 81 тыс. зрителей. Новая арена «Санкт-Петербург» вмещает 67 тыс. зрителей, здесь, в том числе, пройдут один из полуфиналов и матч за третье место. Остальные стадионы могут принять от 35 до 45 тыс. болельщиков.

В Москве матчи чемпионата мира также пройдут на стадионе «Спартак». Кроме того, игры мирового первенства примут стадионы в Казани и Сочи, специально построенные к турниру арены в Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде и Калининграде, а также реконструированный Центральный стадион в Екатеринбурге.

Лишь сборная России получила автоматическую путевку в финальный турнир — как представитель страны-хозяйки. Остальные сборные, включая чемпионов мира из Германии, проходили квалификацию. Из числа традиционных участников мировых первенств на сей раз не пробились в финальный турнир четырехкратные чемпионы мира из Италии и трехкратные финалисты из Нидерландов. Не смогли пройти отбор, среди других, сборные Чили, США, Камеруна, Ганы. При этом команды Исландии и Панамы дебютируют на чемпионатах мира.

Фаворитами турнира считаются сборные Германии, Бразилии, Испании, Аргентины, Португалии и Франции.