Никол Пашинян встретился с председателем Совета Банка ВТБ Андреем Костиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в России, провел рабочий завтрак с председателем Совета Банка ВТБ Андреем Костиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян придал важность присутствию Банка ВТБ на армянском финансовом рынке и его активной инвестиционной деятельности в различных сегментах экономики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил приоритеты правительства Армении по развитию бизнес-среды и экономики, а также подчеркнул необходимость соразмерного отклика из бизнес-сектора на импульсы из банковской сферы, в том числе, от Банка ВТБ (Армения).Собеседники обсудили вопросы расширения деятельности Банка ВТБ в различных отраслях экономики Армении.