Никол Пашинян встретился с председателем Совета Банка ВТБ Андреем Костиным
10:56, 14 Июнь, 2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в России, провел рабочий завтрак с председателем Совета Банка ВТБ Андреем Костиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян придал важность присутствию Банка ВТБ на армянском финансовом рынке и его активной инвестиционной деятельности в различных сегментах экономики.
Собеседники обсудили вопросы расширения деятельности Банка ВТБ в различных отраслях экономики Армении.