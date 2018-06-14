Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампана Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию.

Инициаторами выдвижения Трампа стали два члена норвежской Партии прогресса. Однако в борьбе за премию в 2018 году могут участвовать кандидаты, выдвинутые не позже января. Таким образом, американский лидер сможет получить награду лишь в 2019 году.