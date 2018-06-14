Нынешний Ереван я приветствую, люблю, однако со старым расстаюсь с трудом: Ашот Казарян

Актер, ведущий и певец Ашот Казарян признается в своей любви к столице в спектакле «Я живу в Ереване», посвященном 2800-летию города.

Спектакль состоится 20-21-го июня в Театре музкомедии имени Пароняна. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» он рассказал о спектакле.

- Исходя из названия спектакля, можно составить представление о его содержании. Тем не менее, попрошу детальнее рассказать о нем.

- Этот спектакль я несколько раз играл и раньше. В этом году меня пригласили в мэрию и попросили восстановить его к 2800-летию города.

Это рассказ о человеке, для которого Ереван является самым любимым, самым красивым, самым святым, самым восхитительным, самым мощным городом. Я воплощаю разные образы, начиная от кладбищенского сторожа, кончая персонажем, который должен всей Армении. Думаю, это интересный юмористическийй спектакль, здесь есть много песен. Я его люблю и играю с удовольствием.

- Что вы представляете в первую очередь, говоря Ереван?

- В спектакле «Я живу в Ереване» я говорю об этом, и не хочу сейчас раскрывать скобки. Армянин может жить в любом, самом богатом городе мира, но у него не будет того, что он имеет здесь.

- В последние годы много говорят о том, что Ереван теряет свой облик...

- Каждый город должен обновляться, сохраняя старое. Старые строения были не столь уж негодными, чтобы уничтожать их, строя новые. Не надо так относиться к городу, нельзя его обижать, надо город любить. Стройте, украшайте, омолаживайте, но... перемены тяжелее переносят люди моего возраста, поскольку они привязаны к каждой ветке, дереву, листочку. Всегда привожу в пример Тбилиси: завидую тому, как они сохранают и реставрируют старые здания, строя рядом новые.

- Чего, по вашему, не хватает нашему городу?

- Сегодня многое мне нравится в Ереване, однако... Мои детство и молодость прошли в том Ереване. Нынешний Ереван я приветствую, люблю, однако со старым расстаюсь с трудом, мне больно, когда разрушают интересные старые постройки, возводя на их месте жилые дома или кафе.

- Какие у вас планы?

- С июля я буду сниматься в новом художественном фильме Гора Киракосяна, готовлюсь к гастролям. Творческая жизнь кипит, иногда хочется, чтобы зритель скучал по мне, а я – по нему.