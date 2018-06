Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщения о своей отставке

Руководитель пресс-службы аппарата американского президента Сара Сандерс опровергла сообщение телеканала CBS о намерении уйти в отставку, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Что, CBS знает по поводу моего будущего то, чего я сама не знаю?... Они опубликовали сообщение о моих планах "уйти из Белого дома", даже не спросив меня. Мне нравится моя работа, и считаю для себя честью работать с президентом", - написала Сандерс в своем твиттере.

Телеканал CBS, ссылаясь на информированные источники, близкие к администрации, а также на высказывания друзей Сандерс, с которыми она делилась своими планами, сообщил, что она планирует в конце текущего года покинуть свой пост.

Does @CBSNews know something I don’t about my plans and my future? I was at my daughter’s year-end Kindergarten event and they ran a story about my “plans to leave the WH” without even talking to me. I love my job and am honored to work for @POTUS