Палата общин отвергла поправку о сохранении Лондона в таможенном союзе с ЕС после Brexit

Палата общин британского парламента отвергла поправку в билль о Brexit, требующую от правительства Великобритании договориться с Брюсселем о сохранении страны в таможенном союзе с ЕС после выхода из него. Против внесения соответствующего законодательного изменения в среду выступили 325 депутатов, за - 298, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Палата общин также проголосовала и против предложенной оппозиционной Лейбористской партией поправки, которая требовала заключить с ЕС соглашение о беспрепятственном доступе к единому европейскому рынку после выхода королевства из сообщества. Против внесения соответствующего законодательного изменения в среду выступили 322 депутата, за - 240.

Отклонение этих поправок стало триумфом для премьер-министра Терезы Мэй, которая последовательно заявляет, что после Brexit страна должна покинуть единый европейский рынок и таможенный союз ЕС.