Быть ли Северной Македонии? Премьеры за, народ против

Президент Македонии пригрозил не подписывать соглашение о переименовании балканской страны в Северную Македонию. Недовольны достигнутым компромиссом и в Греции, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Накануне премьеры Греции и Македонии договорились поставить точку в споре о названии, который 27 лет осложнял отношения между странами и препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз.

Греки возражают против того, чтобы соседняя балканская страна называлась так же, как и греческая историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

Македония же настаивала на этом названии, которое она выбрала после распада бывшего государства Югославия.

На следующий день после "исторического соглашения" греческая оппозиционная партия "Новая демократия" пригрозила внести в парламент вотум недоверия премьер-министру Алексису Ципрасу.

Президент Македонии Георге Иванов назвал договор антиконституционным, заявив в обращении к нации, что подписывать его не собирается.

Согласно конституции страны, президент Македонии имеет право вето при принятии подобных законов, которые после одобрения президента должны быть утверждены парламентом.

Премьер Македонии говорил ранее, что вопрос о переименовании будет вынесен на голосование на референдум.

Демократическая партия за македонское национальное единство (VMRO-DPMNE) поддержала решение президента, назвав сделку с Грецией "полным поражением македонской дипломатии во всех возможных смыслах".