От конных походов – до рыбалки: в Гомке развивается экотуризм

В селе Гомк, что на границе с Нахиджеваном, развивается экотуризм. Туристический центр «Бенсон», который находится в Вайоц Дзоре, предлагает туристам возможности проживания, пропитания, проведения конных походов, рыбалки и прочие прелести сельской жизни.

Как передает «Арменпресс», во время журналистского тура семья Асланянов представила услуги, оказываемые туристам, и программы по их расширению.

«Мы занимаемся сельским туризмом. Мы купили здесь несколько домов, отремонтировали их для расселения туристов. Мы живем в Вайке, муж работает в Гомке. Планируем прикупить еще 4 дома»,- рассказывает мать семейства Мери. По ее словам, здесь такой бизнес организован впервые.

Они начали, имея всего одну лошадь, сейчас у них уже 23 лошади. Аренда коня стоит 10 000 драмов в день, а в час - 5000 драмов. организуются и конные состязания.

Они первыми начали проводить в Армении конные походы. Кроме того, на их территории есть пруд, имеются лодки, здесь можно ловить рыбу.

Есть маленькая кухня, которой могут пользоваться и гости. Сейчас они благоустраиваются, вкладывают доходы в развитие бизнеса, подумывают о создании зип-лайна.

Роль переводчика с английского исполняет их сын – 14-летний Беник. Он много помогает родителям, ему даже платят зарплату.

Во дворе дома бросаются в глаза 2 высоких стула, которые имеют свою историю.

«4 года мазад здесь наши крестники из Еревана отпраздновали свадьбу на лошадях, на этих стульях сидели жених с невестой»,- рассказала Мери.

Анна Григорян