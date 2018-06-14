Поиски 14-летнего Айка Арутюняна в Армении продолжатся в усиленном режиме

Поиски 14-летнего Айка Арутюняна будут вестись в усиленном режиме. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, об этом было объявлено в ночь на четверг в 00:56 по приказу главы ведомства.



Айк Арутюнян 2004 года рождения, проживающий в селе Айнтап Армавирской области Армении, пропал без вести 8-го июня.



В поисках участвуют спасательный отряд Центра по проведению специальных работ, оперативные группы Центра кризисного управления и областного спасательного управления Арагацотна, 207 спасателей, 12 единиц техники, шесть сотрудников полиции, а также два кинолога с собаками и 52 добровольца.



Работы ведутся по восьми направлениям, ведется осмотр полей, территорий, прилегающим к водоканалам, сельские хлева, улицы, кладбища и сады.



На месте проведения поисков находился глава МЧС Грачья Ростомян, и и.о. директора спасательной службы В.Габриелян.

Информация последует.