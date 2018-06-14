Европейские индексы - 13-06-18

МОСКВА, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.38% и составил 12890.58 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.01% и составил 5452.73 пункта, британский FTSE снизился на 0.00% и составил 7703.71 пункта, а российский RTSI вырос на 0.49% и составил 1147.57 пункта.