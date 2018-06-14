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Никол Пашинян присутствовал на гала-концерте, посвященном Чемпионату мира по футболу на Красной площади


Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в России с рабочим визитом, вместе с супругой Анной Акопян присутствовал на гала-концерте, посвященном Чемпионату мира по футболу и состоявшемся на Красной площади в Москве. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. На концерте присутствовали президент РФ Владимир Путин, а также президенты и главы правительств ряда других стран, прибывшие в Москву для участия в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018.




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