Никол Пашинян присутствовал на гала-концерте, посвященном Чемпионату мира по футболу на Красной площади



Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в России с рабочим визитом, вместе с супругой Анной Акопян присутствовал на гала-концерте, посвященном Чемпионату мира по футболу и состоявшемся на Красной площади в Москве. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. На концерте присутствовали президент РФ Владимир Путин, а также президенты и главы правительств ряда других стран, прибывшие в Москву для участия в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018.