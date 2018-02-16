Предстоящие на 14 июня мероприятия
21:27, Июнь 13, 2018
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- 21:27 Предстоящие на 14 июня мероприятия
- 21:22 Армения избрана членом Экономического и социального совета ООН
- 20:41 В Кремле состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 19:46 Премьер-министр Армении надеется на эффективное развитие армяно-российских отношений на основе взаимного уважения
- 19:41 Премьер-министр Грузии подал в отставку
- 19:31 Раскрыт случай мошенничества в воинской части: ущерб возмещен
- 19:15 Президент РФ отметил важность роста торгового оборота с Арменией
- 18:30 В Кремлевском дворце стартовала встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 18:21 Предстоящие на 14 июня мероприятия
- 18:13 Представители Ирана, России и Турции проведут встречу по Сирии в Женеве
- 18:04 Министр обороны принял постоянного координатора ООН в Армении
- 18:01 Министр обороны Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 17:58 Стабильность Арцаха жизненно важна для всех нас: Президент Армении
- 17:56 Путин и руководители более десяти стран посетят 14 июня открытие ЧМ-2018
- 17:53 Сумку Birkin продали на аукционе в Лондоне за 217 тысяч долларов
- 17:41 Глава МИД Армении представил подробности встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-06-18
- 17:32 Азиатские индексы - 13-06-18
- 17:25 Назван лучший мультфильм всех времен
- 17:05 В рамках уголовного дела допрошен экс-министр обороны Армении Сейран Оганян
- 16:57 Британская старушка разбирала хлам и нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов
- 16:46 Пэрис Хилтон нашла себе новое применение
- 16:44 Брюссель попросил граждан Грузии не рассчитывать на убежище в Бельгии
- 16:42 Министр ИД Турции заявил, что он является также и министром ИД Азербайджана
- 16:37 Audi впервые показала новый хэтчбек A1
- 16:33 Стали известны подробности первого путешествия Меган Маркл и ее мужа
- 16:29 Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро
- 16:15 Российские пранкеры снова позвонили от имени Никола Пашиняна известному зарубежному чиновнику
- 16:13 Необычный кофе с брокколи можно попробовать в Австралии
- 15:55 Центр по ликвидации ядерного оружия: в мире насчитывается 14 тыс. 450 ядерных зарядов
- 15:49 Мэй согласилась обсуждать предоставление парламенту права голоса по сделке о Brexit
- 15:34 Вараздат Карапетян назначен советником премьер-министра Армении
- 15:29 Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву: в церемонии приветствия – символическое фото с волчонком Забивакой
- 15:27 Власти острова Пхукет приступили к переселению с него диких обезьян
- 15:20 Путин сообщил, что Алиев нанесет следующий визит в Россию 30 августа
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