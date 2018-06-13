Армения избрана членом Экономического и социального совета ООН

В ходе состоявшегося 13 июня пленарного заседания 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Армения была избрана членом Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) сроком на три года.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Экономический и социальный совет ООН отвечает за координацию деятельности 14 специализированных учреждений ООН, девяти функциональных комиссий и пяти региональных комиссий в экономической и социальной сфере. Членами этой структуры являются 54 страны.

Совет является также центральным форумом для обсуждения международных экономических и социальных проблем и выработки рекомендаций в отношении политики для государств-членов и системы Организации Объединенных Наций.

Армения избирается членом Экономического и социального совета ООН во второй раз (в первый раз в 2004-2006 гг.), подтверждая свою приверженность поддержке международных усилий по содействию устойчивому развитию и внесению своего национального вклада в работу Совета.