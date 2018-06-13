В Кремле состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В рамках рабочего визита в РФ премьер-министр Никол Пашинян встретился в Кремле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы являющихся стратегическими партнерами двух государств обсудили вопросы армяно-российской повестки и сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны затронули вопросы дальнейшего развития и расширения сотрудничества в разных сферах, в том числе политической, экономической, военно-технической и др.

Собеседники подчеркнули важность продолжительного и последовательного углубления отношений между двумя союзными государствами, что будет способствовать увеличению торгового оборота и реализации различных инвестиционных программ.

Никол Пашинян и Владимир Путин также обсудили представляющие взаимный интерес другие региональные вопросы.

“Уважаемый Никол Воваевич!

Мы с Вами не так давно виделись в Сочи. Но, имея в виду стратегический характер наших отношений и большой объём различных направлений сотрудничества, думаю, что наши встречи всегда востребованы.

Спасибо, что Вы приехали, теперь у нас есть возможность в рамках международного спортивного мероприятия поговорить о двусторонних делах.

Единственное, что хотел бы сказать в начале, что Россия уверенно удерживает первое место в торговом обороте с Арменией. Мы – партнёр номер один в торгово-экономической сфере. В прошлом году у нас товарооборот вырос больше чем на 30 процентов, в этом году тоже уверенный рост.

Кстати говоря, в значительной степени это происходит за счёт увеличения поставок продукции сельхозназначения в Россию, на российский рынок. И конечно, позитивный эффект, это очевидный факт, даёт присоединение Армении к ЕАЭС – это наши общие оценки. Надеюсь, что мы будем и дальше двигаться по этому направлению.

Очень рад возможности увидеться с Вами, поговорить по всему комплексу наших отношений.

Добро пожаловать!” – отметил Владимир Путин.

“Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего позвольте поздравить Вас с прошедшим праздником – Днём России. Я вчера был в посольстве России в Ереване и поздравил с праздником.

И конечно, поздравляю Вас с чемпионатом мира, потому что это очень важное и большое мероприятие – мирового масштаба, – и сейчас фактически внимание всего мира приковано к Москве. И спасибо за приглашение, конечно.

Мы встретились в первый раз месяц назад, и тот факт, что мы встречаемся через 30 дней, думаю, что это показывает особый характер отношений Армении и России. Думаю, что это показывает ещё и то, что те заявления, что были сделаны месяц назад, они не то что обоснованы, они сейчас конкретно реализуются.

И конечно, между Арменией и Россией особые отношения. Уверен, что эти отношения продолжат быть особенными, станут более особенными. Конечно, для нас очень важно, Армении и вообще правительству Армении, которое представляет народ Армении, ощущать такой приём в России – в Сочи, Москве.

И конечно же, это подчёркивает ту атмосферу, которую нам удалось создать в течение этих месяцев. И я думаю, что все – и в Армении, и в России – довольны этим развитием. И все ещё надеются, что эти отношения будут развиваться более эффективно, на базе уважения двух народов, двух государств и на базе уважения интересов наших стран и уважения суверенитета наших стран. Это очень важно.

И для меня очень важно, что мы имеем возможность, и я уверен, что в будущем тоже будем иметь возможность часто встречаться и обсуждать всю повестку наших отношений. Все мы знаем, что повестка наших отношений очень большая, и есть очень много вопросов и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в региональном смысле.

И конечно же, мы надеемся на позитивный и конструктивный диалог. И убедились, что наш диалог именно такой. Очень рад этому и думаю, что в России и Армении и армянский народ, и российский народ это радует. Спасибо”, - отметил премьер-министр Никол Пашинян.