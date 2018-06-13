Премьер-министр Армении надеется на эффективное развитие армяно-российских отношений на основе взаимного уважения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает особый характер армяно-российских отношений и надеется, что они еще более укрепятся. Как передает корреспондент Арменпресс из Москвы, об этом премьер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы встретились в первый раз месяц назад, и тот факт, что мы встречаемся через 30 дней, думаю, что это показывает особый характер отношений Армении и России. Думаю, что это показывает еще и то, что те заявления, что были сделаны месяц назад, они не то что обоснованы, они сейчас конкретно реализуются.

И конечно, между Арменией и Россией особые отношения. Уверен, что эти отношения продолжат быть особенными, станут более особенными. Конечно, для нас очень важно, Армении и вообще правительству Армении, которое представляет народ Армении, ощущать такой приём в России – в Сочи, Москве.

И конечно же, это подчёркивает ту атмосферу, которую нам удалось создать в течение этих месяцев”, - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что все – и в Армении, и в России – довольны этим развитием. И все еще надеются, что эти отношения будут развиваться более эффективно, на базе уважения двух народов, двух государств и на базе уважения интересов двух стран и уважения суверенитета стран, что очень важно.

“И для меня очень важно, что мы имеем возможность, и я уверен, что в будущем тоже будем иметь возможность часто встречаться и обсуждать всю повестку наших отношений. Все мы знаем, что повестка наших отношений очень большая, и есть очень много вопросов и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в региональном смысле.

”, - заключил премьер.