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Премьер-министр Грузии подал в отставку


Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на  “Грузию Online”, об этом он заявил на специальном брифинге. В то же время Георгий Квирикашвили говорил об успехе в сфере экономики. 
"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него"- заявил Квирикашвили.
Он назвал значительные решения, проведенные в сфере экономики: плавучий валютный курс, умеренный рост ставки рефинансирования, шаги, сделанные с точки зрения избыточных задолженностей и дедолларизации.
Еще вчера, после завершения заседания в офисе "Грузинской мечты" все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А сегодня утром часть членов парламента призвали его покинуть должность.
Отставка Квирикашвили означает, что состав правительства будет автоматически в отставке. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.




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