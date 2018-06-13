Раскрыт случай мошенничества в воинской части: ущерб возмещен

В результате проведенных следственным отделом мер выявлен случай злоупотреблений, совершенных в воинской части N Армии обороны: обвинение предъявлено начальнику финансовой службы воинской части. Нанесенный ущерб полностью возмещен.

Как сообщили Арменпресс в СК Армении, предварительное следствие предоставило фактическую информацию о том, что начальник отдела финансовой службы воинской части N Армии обороны в 2013-2016 гг. нанес ущерб в размере 10,108.023 драмов.

Ему предъявлено обвинение по п. 1 ч.3 ст. 178 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса Армении.