Представители Ирана, России и Турции проведут встречу по Сирии в Женеве

Высокопоставленные представители Ирана, России и Турции на следующей неделе в Женеве обсудят формирование сирийского Конституционного комитета. Об этом говорится в заявлении специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, распространенном в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура пригласил официальных представителей Ирана, России и Турции в Женеву для консультаций 18 и 19 июня 2018 года для обсуждения создания конституционного комитета. Они приняли приглашение", - говорится в заявлении. Отмечается, что в обсуждении допускается участие и других стран.





