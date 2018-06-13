Министр обороны принял постоянного координатора ООН в Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 13 июня принял постоянного координатора ООН и постоянного представителя Программы развития ООН в Армении Шомби Шарпа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи стороны обсудили процесс сотрудничества между Программой развития ООН и министерством обороны Армении, коснулись совместных программ.

Давид Тоноян придал важное значение осуществляемым в Вооруженных Силах при содействии Программы развития Организации Объединенных Наций различным программам, направленным на реализацию прав и основных свобод военнослужащих, повышение вовлеченности женщин в вооруженных силах, а также обеспечение равных прав.

В свою очередь Шомби Шарп высоко оценил высокий уровень сотрудничества с министерством обороны и подтвердил приверженность ПРООН поддержке программ и мероприятий по сотрудничеству.