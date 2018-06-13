Стабильность Арцаха жизненно важна для всех нас: Президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян в Степанакерте 13 июня встретился с президентом Республики Арцах Бако Саакяном. Президенты обсудили различные вопросы, касающиеся партнерства между двумя армянскими государствами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, после встречи Армен Саркисян дал интервью журналистам, сказав:

“Я рад отметить, что Арцах действительно является полностью состоявшейся государственной единицей, где есть и демократические институты, и избранный парламент, и президент, а также люди, которые гордятся не только как граждане Арцаха, но и горды, что имеют государство. Уверен, что демократически избранные лидеры Арцаха вместе с народом обладают достаточным жизненным опытом, гордостью, мужеством и, конечно же, предусмотрительностью самостоятельно решать свои внутренние проблемы. Мы все, Армения и весь наш народ стоит рядом с Арцахом, поскольку все еще существуют вызовы. Эти проблемы велики, даже сегодня они больше, чем были вчера. Поэтому стабильность Арцаха жизненно важна для всех нас”.

В ходе визита президенты Армении и Арцаха в сопровождении предстоятеля Арцахской епархии ААЦ архиепископа Паргева Мартиросяна и председателя Союза борцов за свободу Арцаха Самвела Карапетяна посетили стройплощадку парка Азатамартоков и ознакомились со строительными работами.