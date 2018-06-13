Путин и руководители более десяти стран посетят 14 июня открытие ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на стадионе "Лужники" примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Планируется, что церемонию также посетят другие главы государств и правительств, в частности президенты Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Руанды избранный президент Парагвая, премьеры Армения и Ливана, наследный принц Королевства Саудовская Аравия, а также председатель президиума Верховного народного собрания КНДР", - отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства по футболу.

Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах.