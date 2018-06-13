Сумку Birkin продали на аукционе в Лондоне за 217 тысяч долларов

Сумка Himalaya Birkin, выпущенная 10 лет назад, была продана на аукционе в Лондоне за рекордную для дамской сумочки цену в Европе - 162,5 тысячи фунтов (217 тысяч долларов или 13,5 млн рублей), сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В каталоге аукциона сумка была оценена в 100-150 тысяч фунтов (около 135-200 тысяч долларов).

Самой дорогой дамской сумочкой в истории остается проданная в 2017 году на аукционе в Гонконге Hermes Birkin - за нее было отдано 380 тысяч долларов.

Himalaya Birkin, выпущенная в 2008 году, сделана из кожи нильского крокодила и украшена бриллиантами. На сумке есть замочек из белого золота, инкрустированный камнем в 18 карат.