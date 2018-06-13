Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь

Сумку Birkin продали на аукционе в Лондоне за 217 тысяч долларов


Сумка Himalaya Birkin, выпущенная 10 лет назад, была продана на аукционе в Лондоне за рекордную для дамской сумочки цену в Европе - 162,5 тысячи фунтов (217 тысяч долларов или 13,5 млн рублей), сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В каталоге аукциона сумка была оценена в 100-150 тысяч фунтов (около 135-200 тысяч долларов).

Самой дорогой дамской сумочкой в истории остается проданная в 2017 году на аукционе в Гонконге Hermes Birkin - за нее было отдано 380 тысяч долларов.

Himalaya Birkin, выпущенная в 2008 году, сделана из кожи нильского крокодила и украшена бриллиантами. На сумке есть замочек из белого золота, инкрустированный камнем в 18 карат.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации