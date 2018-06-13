Глава МИД Армении представил подробности встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян представил подробности встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, во время вопроса-ответа с правительством в Национальном Собрании член Республиканской партии Армении Армен Ашотян попросил министра иностранных дел Армении представить подробности встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

“Я хотел бы начать вопрос с фразы “уважаемый господин премьер-министр”, если бы премьер-министр в рамках своих конституционных обязанностей находился в этом зале. Понимая важность встречи, я хочу обратиться к аппарату правительства и премьер-министра планировать рабочий график Никола Пашиняна, рассматривая в качестве приоритета выполнение конституционных обязанностей. Мой вопрос касается визита сопредседателей Минской группы. Благодаря средствам массовой информации мы получили от два сообщения - о встрече с Вами и с премьер-министром. Сообщения не сильно отличались от сообщений, которые публиковались в течение многих лет.

Я бы попросил Вас, используя эту высокую кафедру, сообщить подробности по следующим вопросам: подняла ли армянская сторона вопрос о новых переговорных подходах, в частности, о нашей новой стратегии привлечь Арцах в качестве переговорной стороны, о накоплении вооруженных сил Азербайджана в Нахичеване и на линии соприкосновении между Карабахом и Азербайджаном и какой была реакция сопредседателей”, - спросил Ашотян.

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян сообщил, что эти вопросы во время встречи были озвучены. “Мы уже четко констатировали приоритеты правительства во внешнеполитической повестке дня, где Арцах имеет очень четкое место. Мы выразили свою позицию относительно нашей последовательности, которая касается преемственности нашей политики в отношении Арцаха. Мы выразили наш приоритет, который касается исключительной важности статуса и безопасности Арцаха в переговорном процессе. В настоящее время мы находимся на стадии вовлечения в переговоры. Визит Минской группы был ознакомительным, мы обменялись мнениями, выслушали позиции друг друга”, - сказал министр.

Министр иностранных дел Армении отметил, что армянская сторона придает особое значение установлению атмосферы мира, чему противоречат действия противника. “Мы подчеркнули, что факт гибели военнослужащего в результате выстрела противника на линии соприкосновения в последние дни оказывает негативное влияние на переговорный процесс по формированию атмосферы мира. Мы сказали, что это не может остаться незамеченным и не повлиять на наши позиции”, - сказал Мнацаканян.