Назван лучший мультфильм всех времен

Портал USA Today составил рейтинг из сотни лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка стало полнометражное аниме «Могила светлячков» 1988 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики также называли «Могилу светлячков» одним из величайших фильмов о войне в истории. Такахата скончался в апреле 2018 года.

На втором месте оказался мультфильм «Головоломка» 2015 года про 11-летнюю школьницу и живущих в ее голове эмоции в виде мохнатых существ. Третья строчка досталась третьей части «Истории игрушек», релиз которой состоялся в 2010 году.