В рамках уголовного дела допрошен экс-министр обороны Армении Сейран Оганян

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян был допрошен в рамках продолжающегося расследования, которое проводится следственным отделом Комитета государственных доходов.

Как сообщает Арменпресс, в комитете возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблениях в сферах закупок и армейского строительства министерства обороны.

Двоим высокопоставленным сотрудникам МО – Григору Барсегяну и Ашоту Григоряну, предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, растрате, взяточничестве и мошенничестве.

В рамках дела были проведены обыски в офисах некоторых высокопоставленных чиновников министерства обороны, несколько десятков человек были допрошены.

К числу допрошенных относятся как бывшие, так и действующие должностные лица, в том числе бывший министр обороны Сейран Оганян.

Следствие продолжается.