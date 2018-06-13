Брюссель попросил граждан Грузии не рассчитывать на убежище в Бельгии

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и убежища Тео Франкен, находящийся с визитом в Грузии, призвал граждан республики не отождествлять безвизовый режим с Евросоюзом с возможностью получения убежища в королевстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Belga.

ЕС с конца марта 2017 предоставил гражданам Грузии право безвизового въезда в объединенную Европу. Результатом этого решение стало растущее число грузин, запрашивающих убежище в Бельгии.

Франкен предложил грузинским властям направить в Бельгию офицера связи для обеспечения оперативного обмена информацией между полицейскими ведомствами двух стран. В тюрьмах Бельгии в настоящее время отбывают наказание, в основном за кражи, около 60 выходцев из Грузии, что немало в сравнении с относительно небольшой по численности грузинской диаспоры в королевстве.